Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Россия продолжает проводить спецоперацию на Украине. Бойцы успешно выполняют все поставленные задачи и цели.

Российский снайпер в зоне проведения специальной военной операции ликвидировал боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ), носившего немецкую каску с символикой СС. Об этом военнослужащий рассказал агентству ТАСС.

«Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на которой были нарисованы руны СС», — поделился солдат.

По словам снайпера, в качестве доказательства каска времен войны была изъята и теперь хранится в качестве трофея.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о ликвидированном ФСБ украинском агенте.