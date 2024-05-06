Рано убирать куртки? Безрадостный прогноз погоды на ближайшую неделю в Москве

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Майские праздники в столице будут жаркими только если горожане проведут их весело.

В ближайшие семь дней москвичам придется кутаться в свои куртки и пальто. Как рассказал журналистам RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, вся неделя будет прохладной. Падать температура начала уже в воскресенье, 5 мая.

По словам специалиста, показатели в столице и Московской области будут ниже климатической нормы на 5–8 градусов. Так, в ночь на понедельник, 6 мая, похолодает — от –1 до +4 градусов. В Москве температура составит ноль градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше 11 градусов, тоску по солнцу усилят дождь и ветер с порывами до 6-11 метров в секунду.

В ночь на вторник, 7 мая, температура достигнет 2-7 градусов выше нуля в Подмосковье и до пяти градусов — в городе. Не начинайте плакать, но местами ожидается даже мокрый снег. В среду станет полегче, но не сильно. Воздух прогреется до 6-8 градусов выше нуля. При этом на протяжении всей недели вероятны небольшие осадки.

Ранее, писал 5-tv.ru, российские синоптики признали май 2024-го аномально холодным.