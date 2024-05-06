Латвийская железнодорожная компания попросила снять запрет на покупку запчастей из России

Фото: www.globallookpress.com / Michael Zegers

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Запрос она обосновывает тем, что большая часть поездов страны была спроектирована еще во времена СССР.

Латвийская железнодорожная компания AS Pasažieru vilciens попросила у властей предоставить ей исключение по запрету на поставки запчастей из России и Белоруссии. Об этом сообщает TVNET.

Фирма, как отмечается, занимается перевозками пассажиров. Запрос она обосновывает тем, что большая часть латвийских поездов была спроектирована еще во времена СССР, а потому запчасти не производятся странами ЕС.

В организации отметили, что отсутствие необходимых запчастей существенно повлияет на перевозки по железной дороге. В связи с этим Латвия, как подчеркивается, не сможет обеспечивать безопасные и непрерывные транспортные услуги.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные компании закупили российский титан на «сотни миллионов долларов», начиная с февраля 2022 года. СМИ отмечают, что сделки идут несмотря на санкции против России.

Этот металл используется в военной промышленности, поэтому встает вопрос о безопасности Европы и США. Обычно из титана делают самолеты для армии и используют для различных коммерческих целей, но российская сторона, как отмечается, в силах перекрыть поставки.