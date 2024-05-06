Не оставил на лице живого места: сын Николаса Кейджа избил мать и скрылся

Фото: www.globallookpress.com

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Знаменитый папа Уэстона Кейджа в свое время оказывался за решеткой из-за обвинений в домашнем насилии.

Полиция расследует дело об избиении 56-летней актрисы и модели Кристины Фултон, подозреваемый — ее родной сын от Николаса Кейджа. Уэстон Коппола-Кейдж появился на свет в 1990 году, родители разошлись, когда он был совсем маленьким. Повзрослев, парень стал успешным музыкантом, вокалистом калифорнийской блэк-метал-группы Eyes of Noctum. Прославился он не только творчеством, но и привычкой крепко выпить. И подраться.

По данным журналистов издания TMZ, Уэстон и Кристина в очередной раз поссорились неделю назад, это произошло в доме актрисы. Словесная перепалка длилась недолго, сынок пустил в ход кулаки. На место происшествия приезжала бригада скорой помощи, но, судя по отсутствию соответствующих записей, в больницу пострадавшая после инцидента не поехала.

Информатор из правоохранительных органов заявил — драка была настолько серьезной, что теперь ее расследуют как возможное уголовное преступление. Допросить предполагаемого агрессора пока не получилось, сразу после потасовки в доме матери он скрылся. В окружении Кристины Фултон говорят, она активно защищает сына, опровергает версию о ссоре и избиении, требует конфиденциальности.

Разумеется, обвинений против Уэстона мать также не выдвигает. По словам источников издания, в роковой день Фултон встретилась с сыном, чтобы поговорить о его тяжелых переживаниях. Женщина хотела утешить наследника. Она отрицает нападение, хотя его последствия очевидны. На фотографиях папарацци видно, что на лице модели не осталось живого места, сплошные синяки и жуткая темная гематома под глазом.

Уэстон и Кристина на протяжении многих лет бурно конфликтовали. Мать утверждала, что Николас Кейдж был главной причиной нестабильности сына, говорила, он «заколдован». Когда музыкант попал в психиатрическую лечебницу, она также обвиняла его отца. Это произошло после пьяной драки Кейджа-младшего с его же фитнес-тренером. Парню запретили заказать десерт в ресторане. Сам Уэстон заявлял — все его проблемы вытекают из кошмарных отношений с матерью.

Николас Кейдж также привлекался к ответственности за домашнее насилие в 2011 году. Бдительный таксист позвонил в полицию, когда увидел пьяного актера, угрожающего жене Элис Ким побоями прямо на улице. Впоследствии артист был не в состоянии даже вспомнить свой адрес. Он недолго посидел за решеткой, потом заплатил залог и вышел на свободу. Сегодня актер женат в пятый раз на Рико Шибате. Супруга моложе звезды на 30 лет, пара воспитывает дочь. Кейдж признается журналистам, что ему нравится быть отцом и «серьезно относиться к своим родительским обязанностям».

Ранее 5-tv.ru публиковал список самых безумных ролей Николаса Кейджа.