«Утонченная и ослепительная»: Мадонна дала масштабный концерт на пляже Рио-де-Жанейро

Фото, видео: Reuters / Pilar Olivares; 5-tv.ru

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Бесплатное шоу в самом сердце Рио посетили свыше миллиона шестисот человек. И это лишь те, кто смотрел выступление на побережье.

Самое масштабное шоу за всю карьеру. Мадонна устроила бесплатный концерт на пляже в Рио-де-Жанейро. Только по официальным данным, увидеть грандиозное представление пришли больше полутора миллиона человек. Выступление стало заключительным в рамках большого тура легенды, который стартовал в Лондоне еще в октябре. Все детали — у корреспондента «Известий» Написат Щамхаловой.

Знаменитый пляж Копакабана едва уместил желающих попасть на шоу поп-дивы. Самая продаваемая артистка всех времен к 40-летию музыкальной карьеры сама сделала подарок фанатам.

Бесплатное шоу в самом сердце Рио посетили свыше миллиона шестисот человек. И это лишь те, кто смотрел выступление на побережье. Желающих было так много, что по городу дополнительно были установлены мониторы для трансляций. Часть фанатов выкупила все возможные номера в ближайших отелях с видом на пляж. Кому-то пришлось даже арендовать яхты, чтобы хотя бы издали увидеть сцену.

Два часа живого исполнения, а еще танцы и смена нарядов. Шоу, как финальная часть турне, должно было состояться еще год назад, но тогда певица попала в больницу с серьезной инфекцией. Хотя в прессе тут же заподозрили, что у Мадонны проблемы с наркотиками или нервный срыв на фоне того, что артистка никак не может смириться с возрастными изменениями. Отсюда бесконечные косметологические вмешательства и череда молодых любовников. А после этого падения на сцене в Сиэтле и вовсе заговорили, что стареющая икона может завершить карьеру. Что спровоцировало еще больше критики в прессе.

«Нет ничего плохого в том, что 65-летняя певица выступает на сцене, но она должна выступать соответственно своему возрасту, как стильная, утонченная, зрелая, исполненная достоинства, ослепительная с красивым вокальным исполнением вместо того, чтобы полагаться лишь на сексуальную привлекательность», — отметил независимый журналист Мэтт Уолш.

Но армия поклонников певицы растет с каждым годом. Чтобы увидеть Мадонну, фанатам пришлось несколько часов стоять под палящим солнцем, но шоу, судя по комментариям, того стоило.

«Я думаю, для многих людей это сбывшаяся мечта. Много ожиданий, много радости и счастья. Это прекрасно», — сказала Лариса Суарес.

«Мы видим позитивную и прекрасную энергию, все заставляет меня вибрировать. Впервые я услышал Мадонну в три года, с тех пор увидеть ее было моей мечтой», — добавил Алехо Клариа.

Бессмертные хиты Мадонна разбавила латиноамериканскими мотивами, как дань уважения принимающей стороне. Мероприятие хоть и бесплатное, но город и штат потратили почти четыре миллиона долларов на организацию и безопасность, еще часть денег добавили частные инвесторы. Но траты себя окупили. Лишь по предварительным подсчетам, этот концерт помог Рио-де-Жанейро привлечь в экономику больше 59 миллионов долларов.