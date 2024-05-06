Лица Победы. Ветеран труда рассказала о работе на «Мосфильме» в годы ВОВ

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На начало войны ей было 17 — на плечи хрупкой девчонки обрушилась тяжелейшая ноша.

Пятый канал продолжает цикл историй, посвященных Дню Победы. Каждый день мы рассказываем о тех, кто победил фашизм и благодаря кому существует праздник 9 Мая.

И сегодня наша героиня — Мария Михайловна Лясникова. На начало войны ей было 17 — на плечи хрупкой девчонки обрушилась тяжелейшая ноша.

Сначала она попала на завод, а затем ее распредили на лесоповал, где работать приходилось в нечеловеческих условиях.

Сегодня Марии Михайловне 100 лет, но она до сих пор помнит каждое мгновение военного времени. Самым важным наша героиня поделилась с корреспондентом «Известий» Дмитрием Зименкиным.

Ветеран труда Мария Михайловна Лясникова — ровесник «Мосфильма»: 11 февраля ей исполнилось 100 лет. А когда началась война, ей было 17.

Мама-инвалид, младшая сестра — все на ней. И, чтобы не умереть с голоду, Мария совсем еще подростком устраивается курьером на «Мосфильм».

1941 год, советские войска отступают. Немцы захватили Прибалтику, Белоруссию, значительную часть Украины и Молдавии, прорвались к Крыму.

Фашисты уже начали бомбить Москву. Чтобы не пасть духом, людям необходима вера в будущее — и на «Мосфильме» снимают картину «Свинарка и пастух».

Она целыми днями бегает по павильонам и площадкам с кипой бумаг. Сложно представить, но съемки шли во время бомбежек в первые месяцы войны.

Больше всего мешали сигналы воздушной тревоги. Актеры буквально жили на киностудии, работали в две смены.

В ноябре 1941-го «Мосфильм» эвакуировали, Лясникова пошла на завод «Серп и молот». Хрупкая девушка и токарные станки.

На зимних сменах промерзала почти до обмороков. По 12 часов точила детали для авиационной промышленности. В 1943-м 19-летнюю Марию направили на лесозаготовки.

«Это ужас, конечно… Это очень тяжелый труд, очень тяжелый. Вот даже сейчас слезы наворачиваются, насколько было тяжело…» — делится женщина.

Мы стоим у памятника павшим в годы Великой Отечественной. Гибли не только на фронте, в тылу — голод, холод, бомбежки.

«И как бабахнет, нас всех — вжих… Упала бомба… Когда паника… Ох, сколько ж там людей погибло, не пересчитать», — говорит Лясникова.

Самое радостное сообщение для советского народа настоящая труженица услышала во время ночной смены.

«„Говорит и показывает…» Я сейчас прямо не могу без слез, но это слезы радости. «Говорит Москва, говорит Москва», не могу без слез», — рассказывает она.

Сто лет, но не многие молодые за ней сейчас поспеют, потому что старость — это не годы. Лясникова прошла много испытаний, но, несмотря на это, она любит жизнь.