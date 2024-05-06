Шествия «Бессмертного полка» прошли в разных уголках мира

Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Поддержали акцию даже в индийской Калькутте и африканском Бенине.

В эти дни по всему миру проходит акция «Бессмертный полк». Сотни человек вышли на шествие во Франкфурте-на-Майне.

Люди пронесли по улицам портреты своих родственников-фронтовиков, советские и российские флаги, а также исполнили любимые песни — День Победы и Катюшу.

Эстафету «Бессмертного полка» приняли в испанской столице. Больше тысячи человек прошли памятной колонной по одной из главных улиц Мадрида.

Не менее масштабно почтили память ветеранов в Турции. Там шествие провели в нескольких городах, в том числе в Стамбуле и Анкаре.

В акции поучаствовали местные жители, туристы и сотрудники дипломатических ведомств — участники развернули многометровую георгиевскую ленту. Поддержали акцию «Бессмертный полк» даже в индийской Калькутте и африканском Бенине.