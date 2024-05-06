Си Цзиньпин обсудит кризис на Украине на переговорах с Эммануэлем Макроном в Париже

Си Цзиньпин обсудит Украину на переговорах с Эммануэлем Макроном в Париже

Фото, видео: Reuters / Michel Euler; 5-tv.ru

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После он планирует посетить Сербию, а также Венгрию.

Ситуация на Украине станет одной их главных тем, которые, как ожидается, обсудят Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон на переговорах в Париже. Во Францию китайский лидер прилетел с государственным визитом.

В аэропорту его встречал премьер-министр Габриэль Атталь. В рамках больших переговоров обсудят отношения двух стран, а также ключевые международные кризисы.

К обсуждению должна присоединится и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как пишет западная пресса, европейские политики, скорее всего, попытаются еще раз надавить на Пекин, чтоб ослабить его сотрудничество с Москвой.

Хотя Китай неоднократно подчеркивал, что занимает взвешенную позицию по Украине и хочет играть конструктивную роль в мирном урегулировании. После Франции Си Цзиньпин планирует посетить Сербию, а также Венгрию — страны, позиция которых зачастую идет вразрез с политикой Евросоюза.