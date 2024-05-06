Залп за залпом: артиллеристы накрывают мощным огнем ВСУ под Запорожьем

Российские артиллеристы из минометов и зениток бьют по ВСУ под Запорожьем

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Расчет «Шмеля» и «Пчелы» — один из самых результативных на этом направлении. На счету военных десятки сбитых беспилотников.

Оглушительная стрельба из минометов, зениток и другого вооружения слышна сейчас на запорожском направлении. Боевики не оставляют попыток контратаковать, в ответ наши военные накрывают позиции врага мощным огнем. Отдельная часть работы — борьба с вражескими дронами. Для этого задействуют целый арсенал средств поражения. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев наблюдал за небесной охотой.

В небе над запорожским рубежом дрон-разведчик ВСУ. По нашим данным, направляется с северо-запада вдоль фронта. Только что вражеский беспилотник заметили, идет высоко. К бою уже готовится зенитная установка. Расчет всматривается в небо. Наверху не облачно, условия идеальные, но надо ждать пока дрон даст себя обнаружить.

В небе четко видны разрывы от снарядов. Десятки пучков белого дыма — следы залпа целой зенитной батареи. Шансов у беспилотника нет.

Эти долетают до цели, взрываются, срабатывает хлопушка и на беспилотник попадает облако осколков.

С собой у расчета целый комплекс вооружения: зенитка — орудие основное, но есть и противодронное ружье, хотя самое точное и надежное — это ПЗРК.

Планки сопрягли, нажимаем до конца и ведем цель. При захвате цели срабатывается звуковой и световой сигнал. И в этот момент ракета сходит.

Расчет «Шмеля» и «Пчелы» — один из самых результативных на этом направлении, как говорится, сами не летают и другим не дают. На их счету десятки сбитых беспилотников.

После того, как расчет точно отработал по цели, машина меняет позицию. Там же пополняет боекомплект и продолжает дежурство. Боевики, потеряв еще один дрон, наверняка готовят к вылету следующий.