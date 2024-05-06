Пожарные из Пермского края пожаловались на невыносимые условия труда

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Ситуацию уже прокомментировали в региональном управлении МЧС.

В Пермском крае разгорается крупный скандал. Пожарные местного райцентра жалуются на невыносимые условия работы.

Мало того, что на свои зарплаты они не в состоянии содержать семьи, так и еще и в части нет элементарных благ. Душа, туалета, отопления.

Из-за этого перед началом пожароопасного сезона из подразделения массово увольняются сотрудники. В ситуации разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Главный пожарный города Добрянка торопится выгнать журналистов с территории части. Подразделение в центре скандала.

За короткий срок отсюда уволились около 20 сотрудников. Все спасатели пожаловались на невыносимые условия труда и крошечную зарплату.

«По уставу пожарной части мы должны соблюдать санитарно-гигиенические нормы, в том числе себя в порядке держать, но нет возможности сходить в душ, туалет нормально. В пожарной части настолько плохие условия, что в гараже боевых машин замерзает вода в автоцистернах. Хорошо, что не было пожаров в такое время. Машина бы просто выехала с куском льда. Пацаны работают, две кофты на них. Внутри в помещении они сидят», — сказал бывший сотрудник пожарной части № 115 Альберт.

Альберт просит не показывать его лицо. Отработал пожарным в Добрянке два с половиной года и за это время увидел столько, что хватит не на одно уголовное дело.

Антисанитария в помещениях, больше похожих на бараки, отсутствие элементарных удобств, а также формы и вещевого довольствия. Хотя по бумагам на обеспечение спасателей выделяют немалые деньги.

«Старший сказал, нужно купить. Младший ищет варианты, как это сделать. Никаких вариантов не находит. Покупает за свой счет, например, водонагреватель, а потом это озвучивается в том числе начальником части, что деньги выделило вышестоящее руководство, когда денег никто не выделял — это все было сделано перед прокурорской проверкой. Прокурорская проверка прошла, на следующий день горячая вода пропала», — сетует Альберт.

Терпеть такие условия и при этом рисковать жизнью за низкую зарплату большинство спасателей оказались не готовы. Согласно расчетным листам, которые есть в распоряжении «Известий», средняя зарплата в части не превышает 30 тысяч.

Хотя, помимо оклада и премии, должна быть еще и президентская надбавка. Один из ветеранов части согласился пообщаться с нами на условиях анонимности.

«Факт то, что я могу сказать, допустим, по этой части, что там оклад подымают, допустим, на сколько-то процентов. А есть такая премия президента (Владимира) Путина. Она урезается. Вот и все, зарплата остается на том же уровне», — объяснил бывший сотрудник части Валерий.

«Ничего не бывает бесплатно. И вот эта — как бы помягче сказать — неразумная экономия обойдется намного, намного, намного дороже, чем если бы ее не было. Президент вводил надбавки не потому, что делать было нечего, а потому что таким способом мы стимулируем работу людей, которая необходима для общества и каждого человека в отдельности», — указал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В результате в самом разгаре пожароопасного сезона райцентр остался почти без спасателей. Родственник Елены — один из немногих, кто пока еще выходит на службу.

«Зарплата от 25 до 30 (тысяч), насколько я знаю, конечно, это мало, потому что люди в кредитах… Как вот содержать и еще при этом при всем дети, которых тоже надо кормить, обувать, учить, конечно, это очень мало. Конечно, нам страшно, потому что город, как вы видите, не совсем многоквартирные дома большие, а много очень частного сектора, были очень страшные пожары, был пожар недавно совсем у меня вот под окнами. Конечно, сотрудники сработали быстро, четко, грамотно, но, то, что их становится меньше, это же понятно, что качество их работы ухудшится», — говорит она.

Проблема актуальна для всего региона. Ярослав отработал в службе спасения Перми десять лет, помог не одной сотне людей и тоже вынужден был уйти, когда содержать семью стало просто не на что.

«Зарплата была 30-35 (тысяч), график — сутки-трое. Было много переработки, 40-часовая рабочая неделя. На эти деньги не прожить: коммунальные расходы, садик, это не хватает. У меня только один ребенок, а у кого двое и трое — это вообще», — делится бывший спасатель Ярослав Шерстобитов.

После расследования «Известий» ситуацию прокомментировали и в управлении МЧС по Пермскому краю.

«Заработная плата работников выплачивается в размерах в соответствии с действующим законодательством, индексация должностных окладов и тарифных ставок проводилась трижды, в 2020, 2022 и 2023 годах. В подразделении созданы необходимые условия для несения службы. В здании поддерживается оптимальный температурный режим. Оборудованы помещения для сушки боевой одежды и душевой комнаты», — говорится в заявлении.

В МЧС также подчеркнули, что подразделение функционирует штатно и якобы готово к выполнению задач. Так ли это на самом деле, теперь проверит прокуратура — надзорное ведомство организовало дополнительную проверку.