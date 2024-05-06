МВД России объявило в розыск Арсена Авакова*

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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По какой именно статье Уголовного кодекса он разыскивается, не уточняется.

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков* объявлен в розыск МВД России. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД России.

Экс-министр информационной политики Незалежной Юрий Стець также объявлен в розыск. По какой именно статье Уголовного кодекса они разыскиваются, не уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. Два года назад в СК заявили о том, что тот приказывал использовать гражданских лиц в качестве «живого щита» в Мариуполе, а также обещал «раздирать русских голыми руками».

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов.