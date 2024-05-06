Самбурская честно о таланте и карьере через постель: «Так а чем еще, девочки?»

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Знаменитость подчеркнула, что добилась популярности, не имея никаких связей за спиной.

Актриса Настасья Самбурская ответила на вопрос, не дающий покоя многим молодым и амбициозным девушкам. В личном блоге она устроила откровенный разговор с подписчиками. Один из них напрямую поинтересовался, можно ли одним только талантом добиться успеха в кино. На это звезда «Универа» отреагировала отрезвляющим фото и как всегда прямолинейным заявлением.

«Так а чем еще, девочки? Вы переоцениваете значимость ваших вареников. Сильных мира кино они не шибко интересуют. Фильм с чьей-то бездарной любовницей в главной роли 100% провалится в прокате. Большим дядям это невыгодно», — написала артистка в сторис.

Самбурская сопроводила мнение собственным портретом, видимо, со съемочной площадки — еще без полного грима, с очевидными несовершенствами на коже, но в цветных глазных линзах и с «нарисованными» на лице шрамами. Или хотела показать, что такая же, как и все остальные — неидеальная. Или просто выбрала «актерский» кадр, демонстрирующий смелость и самоотдачу в процессе работы.

Настасья Самбурская гордится статусом self-made woman. Instagram* / samburskaya

Стоит отметить, Настасья Самбурская (Настоящее имя Анастасия Терехова. — Прим. ред.) действительно начинала буквально с нуля, или даже минуса, пробиваясь к славе маленькими шажками. Она родилась в маленьком городке Приозерск в Ленобласти, позже переехала с семьей в Энгельс. Отец сидел в тюрьме, будущая актриса подвергалась домашнему насилию, с юных лет подрабатывала, так как жила, по собственным словам, в беспросветной бедности. После девятого класса училась на парикмахера, трудилась диспетчером в такси, делала реквизит для театра.

Устав от удушающей провинции, отправилась покорять Москву. Попала на курс Константина Райкина во МХАТ, но была отчислена, затем поступила в ГИТИС, который благополучно окончила, после стала служить в труппе Театра на Малой Бронной. Первые роли в кино — сериальная массовка, затем прорыв и узнаваемость благодаря проекту «Универ. Новая общага». Успеху, как признавалась Самбурская, до сих пор сопутствует страх все потерять и снова стать бедной. Из-за него, а также отношений с родителями, артистка всегда боялась стать мамой и дать ребенку жизнь, похожую на ее собственную.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Настасья Самбурская и другие знаменитости работают над красотой и стройностью тела.

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