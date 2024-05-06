«Попрошайка»: Киркоров унизил Успенскую в эфире шоу

Киркоров вспомнил о подарках для Успенской и назвал ее попрошайкой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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«Черная кошка» пробежала между звездами — после ссоры они регулярно отпускают взаимные нелестные шутки и комментарии.

Народный артист России Филипп Киркоров пренебрежительно отозвался о королеве русского шансона Любови Успенской. В эфире популярного YouTube-шоу он назвал исполнительницу попрошайкой и заявил, что стал жертвой ее безграничной наглости.

По словам Киркорова, Любовь Залмановна была ему просто коллегой, не более, но, тем не менее, постоянно называла его «милый» и предлагала порадовать ее очередным дорогим презентом.

«Я дарил подарки и ей, в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка. „Ой, милый, купи мне это“. Я не милый ей, а просто коллега», — рассказал музыкант.

Публичный конфликт двух звезд развлекает публику не первый месяц. Все началось с интервью Успенской журналисту Алене Жигаловой.

В ходе беседы исполнительница назвала Киркорова «женоненавистником». Тот, хоть и помнит обо всех «розовых кофточках» в своей карьере, возмутился и подал в суд, так как счел выпад коллеги порочащим его честь, достоинство и деловую репутацию.

Потребовал десять миллионов рублей компенсации и еще два в счет судебных издержек. В одном из интервью Филипп Бедросович признался, что не может простить Успенскую за ярлык женоненавистника.

Обвинение он видит предельно несправедливым, а потому не намерен его прощать. Артист подчеркнул, что самое обидное во всей ситуации — это на 100% ложная информация о нем и его отношении к прекрасному полу. Слова Любови Залмановны о якобы поступавшем предложении руки и сердца он также назвал ложью.

Как сообщил адвокат Киркорова Александр Добровинский, Замоскворецкий суд Москвы принял иск. Он был подан еще в декабре 2023 года, но судья решил его рассмотреть только в марте 2024-го.

На первую встречу представители ответчика не явились, поэтому заседание перенесли. По словам Добровинского, Успенская не предлагала урегулировать спор мирно и даже не пыталась выйти на связь.

На вопросы журналистов о скандале Любовь Залмановна реагировала спокойно, но в процессе разъяснений не могла удержаться от колкости. Заявляла, что прощает всех недоброжелателей, в том числе Киркорова. Главное — пусть оставит ее в покое, и никаких проблем не будет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская нашла себе мускулистого красавчика.