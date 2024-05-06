Электричество пропало в ряде районов Сумской области после взрывов
Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
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Местные власти объявили о начале восстановительных работ.
Энергетические объекты в Сумской области на севере Украины оказались повреждены в результате взрывов. Об этом сообщает региональная военная администрация.
На месте ЧП работают оперативные службы. Помимо этого, ведутся восстановительные работы, а также идет подсчет последствий произошедшего.
При этом украинский телеканал ТСН сообщил, что в Сумской области пропало электричество, в частности, в административном центре, а также в городах Ахтырка, Лебедин и Белополье.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.