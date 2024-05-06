Электричество пропало в ряде районов Сумской области после взрывов

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Местные власти объявили о начале восстановительных работ.

Энергетические объекты в Сумской области на севере Украины оказались повреждены в результате взрывов. Об этом сообщает региональная военная администрация.

На месте ЧП работают оперативные службы. Помимо этого, ведутся восстановительные работы, а также идет подсчет последствий произошедшего.

При этом украинский телеканал ТСН сообщил, что в Сумской области пропало электричество, в частности, в административном центре, а также в городах Ахтырка, Лебедин и Белополье.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.