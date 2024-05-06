Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Минобороны России к настоящему моменту эту информацию официально не комментировало.

Серия взрывов прогремела в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Запорожье», — говорится в Telegram-канале СМИ.

По информации онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а также в Харьковской и Полтавской областях. Минобороны России к настоящему моменту эту информацию официально не комментировало.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.