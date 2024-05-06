ФСБ рассекретила показания адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР

Фото: www.globallookpress.com / Scherl

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Однако добиться этого он не сумел.

Адольф Гитлер в 1944 году ждал раскола между англичанами, американцами и русскими, чтобы начать вместе воевать с США и Британией против СССР. Об этом свидетельствуют рассекреченные ФСБ документы.

Так, в 1948 году бывший личный адъютант фюрера Отто Гюнше описал в заявлении советскому правительству происходившие в ставке Гитлера в конце лета и осенью 1944 года события. Сам он в числе других приближенных фюрера был арестован в мае 1945 года советской военной контрразведкой «Смерш» и доставлен в Москву.

Из документа, рассекреченного управлением ФСБ по Ивановской области, следует, что на совещании, которое Гитлер провел в конце августа 1944 года в ставке в Растенбурге после проведенной советскими войсками Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции, в результате которой была освобождена Молдавия, а Румыния выведена из войны, он выступил с анализом военной обстановки.

«Следует ожидать, что в ближайшее время отношения между англо-американцами и русскими настолько обострятся, что это может привести к открытому конфликту между ними», — цитирует Гюнше слова Гитлера.

По мнению Гитлера, задача Третьего рейха на тот момент заключалась в том, чтобы «всеми средствами выиграть время и всемерно способствовать тому, чтобы наши противники скорее передрались». Тогда Германии, по замыслу фюрера, представилась бы «блестящая возможность договориться с англо-американцами, чтобы вместе с ними уничтожить большевизм».

В подтверждение своего мнения Гитлер на совещании зачитал сообщение британского информационного агентства Exchange Telegraph, которое «содержало резкие выпады против России». Он также ежедневно встречался с личным представителем министра иностранных дел Германии Йоахима фон Риббентропа Вальтером Хевелем.

Вскоре после совещания Хевель получил от начальника задание доложить Гитлеру важное сообщение германской дипломатической миссии в Стокгольме о происходящих там по инициативе англичан тайных переговорах о заключении сепаратного мира между Германией, США и Британией. Уверенность фюрера в неизбежности конфликта между англосаксами и русскими основывалась именно на этом сообщении, вспоминал Гюнше.

Тем временем события на фронтах развивались не в пользу Третьего рейха. Красная армия, нанося вермахту один сокрушительный удар за другим, приближалась к границам Германии.

В октябре 1944 года Гитлер провел в ставке в Растенбурге новое совещание, на котором заявил о необходимости принять все меры для «скорейшего достижения сепаратного соглашения с англосаксами, направленного против большевиков». Он приказал разработать план внезапного удара по англо-американским войскам.

По плану Гитлера, главный удар предстояло нанести на стыке английских и американских армий, чтобы разъединить их. Далее силам вермахта предстояло выйти к реке Маас, быстро форсировать ее, прорваться к бельгийскому Антверпену и занять город.

С 16 декабря 1944 по 29 января 1945 года германские войска вели наступление на Западном фронте. Операция получила кодовое обозначение «Стража на Рейне».

Но надежды Гитлера не сбылись: 12 января 1945 года, на восемь дней раньше намеченного срока, части Красной армии начали Висло-Одерскую стратегическую наступательную операцию, перейдя в широкое наступление на всем советско-германском фронте. Это вынудило гитлеровцев прекратить наступление против англо-американцев и перебросить крупные войсковые соединения на Восточный фронт.

В результате англо-американские войска без особого труда вошли на территорию Германии. Но англосаксы, как указывают историки, со своей стороны намеревались использовать немецкие силы в борьбе против СССР.

Весной 1945 года, еще до окончательного разгрома гитлеровцев, британские военные по заданию премьер-министра Уинстона Черчилля разработали план операции «Немыслимое», который подразумевал нанесение 1 июля 1945 года внезапного удара почти полусотней английских и американских дивизий по позициям советских войск в северо-восточной Европе и вытеснение Красной армии из Польши.

Рассматривалась возможность поддержки британских и американских войск силами немецких дивизий, которых союзники держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и в южной Дании. Эти планы удалось сорвать благодаря информации, полученной советской разведкой.