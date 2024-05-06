МВД России объявило в розыск экс-секретаря СНБО Украины Данилова

Фото: Zuma / ТАСС

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В розыск также объявлен бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.

Экс-секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявлен в розыск по статье российского УК. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД России.

«Данилов Алексей Мячеславович, родившийся 7 сентября 1962 в городе Красный Луч, Луганская область, разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе данных.

МВД также объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина и экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. Два года назад в СК заявили о том, что тот приказывал использовать гражданских лиц в качестве «живого щита» в Мариуполе, а также обещал «раздирать русских голыми руками».