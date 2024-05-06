«Происходит то, чего мы боялись»: Бритни Спирс может снова попасть под опеку

TMZ: в окружении Бритни Спирс говорят о ее возможном возвращении под опеку

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Вопрос о психическом здоровье знаменитости как никогда актуален.

Американская певица Бритни Спирс заставляет тревожиться близких и поклонников. В окружении звезды все чаще говорят, что вопрос о ее возвращении под опеку снова актуален.

Психическое здоровье артистки вызывает беспокойство. После крушения брака с Сэмом Асгари она то и дело оказывается в эпицентре скандалов.

В 2021 году Бритни Спирс освободилась от статуса частично дееспособной и опеки отца. В течение 13 лет она не могла распоряжаться собственными деньгами и принимать другие важные решения вроде замужества или беременности.

Перед этим исполнительница лишилась права участвовать в воспитании сыновей от Кевина Федерлайна из-за нервного срыва и злоупотребления запрещенными веществами.

Темные времена, казалось, миновали. Суд принял решение в пользу Бритни, прогремела свадьба с давним бойфрендом Сэмом Асгари, но в конце 2023-го выстраданная свобода сыграла со звездой злую шутку.

Муж подал на развод, стал требовать отступные, а сама Спирс пустилась во все тяжкие — вечеринки с толпой полуголых парней, истерики в публичных местах, диалоги с несуществующими собеседниками на непонятном языке.

Очередной скандал разгорелся 3 мая. Бритни приехала в отель Chateau Marmont с новым парнем Полом Солизом.

Ночью, по данным издания TMZ, начались беспорядки, кто-то позвонил в полицию: якобы похожая на Спирс женщина преследовала и угрожала персоналу и гостям. Правоохранители прибыли, но вскоре уехали, не найдя нарушителей.

Затем знаменитость и ее спутник устроили драку, Бритни повредила ногу, медики выводили ее из отеля, укутанную в одеяло. В таком виде артистку запечатлели папарацци…

Источники издания из окружения знаменитости заявили о вероятности возвращения Бритни к наркотикам. Все они сходятся во мнении, что ей нужна помощь специалистов, так как проблемы в личной жизни, возможно, спровоцировали новый психоз.

Не за горами рецидив зависимой звезды. Даже те, кто вместе с поп-принцессой радовались освобождению, полагают теперь, что ей лучше вернуться под контроль.

«Мне неприятно это говорить, но как все происходит... Это то, чего мы боялись»; «Ей следовало бы оставаться под присмотром. Серьезные проблемы с психическим здоровьем, с которыми она борется, требуют поддержки», — говорят близкие Спирс.

Ранее 5-tv.ru писал, о каких проблемах с психикой говорят выходки Спирс.