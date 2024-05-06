«Гвоздики» нанесли сокрушительный удар по «опорникам» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В результате нанесения огневого поражения противник недосчитался до отделения пехоты.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчеты гаубиц «Гвоздика» уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте на северском направлении

Артиллерия Воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронированной техники ВСУ, а также артиллерии противника на огневых позициях, командно-наблюдательных пунктов и разрушению укрепленных позиций украинских формирований на северском направлении в ДНР в районе Раздоловки и Веселого.

Расчетом беспилотных летательных аппаратов Тульского гвардейского соединения ВДВ в близлежащих лесопосадках были обнаружены укрепленные опорные пункты украинских националистов. Координаты позиций подразделений ВСУ оперативно переданы артиллеристам-десантникам для их уничтожения.

Точным огнем осколочно-фугасными боеприпасами расчеты 122-миллиметровых самоходных гаубиц «Гвоздика» с закрытых огневых позиций уничтожили украинские подразделения как в оборудованных укрытиях опорного пункта, так и на открытой местности, нанеся существенный урон противнику.

Затем была осуществлена корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. В результате нанесения огневого поражения противник недосчитался до отделения пехоты.

Штурмовики Су-25 ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток», а также уничтожили ангары с техникой. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

Полет прошел в штатном режиме. В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника.