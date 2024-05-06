Анфиса Чехова выложила горячее фото из Дубая в кружевном пеньюаре

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Телеведущая продолжила дело Анны Седоковой и стала публиковать кадры эротического характера, сопровождая их философскими размышлениями.

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова не забывает радовать поклонников горячими фотографиями даже во время отдыха в Дубае. В лучших традициях жанра, в котором в свое время блистала певица Анна Седокова, звезда опубликовала снимок в розовом кружевном пеньюаре, продемонстрировав выгнутую голую спину.

И добавила в качестве подписи стих-рассуждение о неудавшемся романе. Чехова поделилась разочарованием в мужчине, который оказался неглубоким, недалеким, приземленным и бессердечным.

Мужчине, о которого разбились все чаяния влюбленной души прекрасной дамы. Поклонникам поэзия звезды понравилась.

Фанаты в восторге от формы телеведущей. Instagram* / achekhova

«Очень талантливо, метко и красиво!»; «Ваши стихи для меня каждый раз в самое сердце»; «Анфисочка, красотуля, очередной прекрасный стих. Браво»; «Красивый кадр. Ну и фигурка у вас стала!» — пишут комментаторы.

Телеведущая в 46 лет действительно выглядит отлично: стройная, ухоженная, а, главное, довольная собой и вдохновляющая на преображения. Работать над внешностью приходится немало — как публичный человек Чехова считает своим долгом регулярно посещать косметологов и поддерживать созданный образ.

Правда, в погоне за молодостью и красотой случаются огрехи. В начале мая звезда жаловалась на последствия неудачно проведенной процедуры.

Она даже опубликовала фотодоказательство этого провала: из-за инъекции ботулотоксина у Чеховой возник птоз верхнего века. Как выразилась сама звезда, «глаз упал».

Теперь один выглядит как обычно, а второй будто «не проснулся». Проблема появилась после того, как косметолог попыталась выровнять брови ведущей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Чехова застряла в затопленном Дубае без денег.

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