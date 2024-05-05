Мадонна собрала 1,6 миллиона зрителей на концерте в Рио-де-Жанейро

Фото: Reuters / Pilar Olivares

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Он прошел на четырехкилометровом пляже.

Американская певица Мадонна провела один из самых масштабных концертов за всю историю с участием около 1,6 миллиона зрителей. Он прошел в Рио-де-Жанейро на четырехкилометровом пляже Копакабана, вход был бесплатным.

Фанаты знаменитости приехали на концерт со всего мира — от соседней Аргентины до далекой Франции. Концерт начался с опозданием в 50 минут и продлился около 120 минут, сообщает AP.

На побережье возвели 18 башен для звукового оборудования. Мадонна спела хиты, в том числе «Like A Prayer», «Like A Virgin», «Live to Tell» и многие другие.

Этим выступлением певица закончила турне The Celebration Tour, которое началось в Лондоне в октябре 2023 года. Данный концерт можно смело назвать самым грандиозным в карьере звезды.

Прошлый рекорд был установлен ей в 1987 году в парке Co рядом с Парижем. В тот день на концерт собрались 130 тысяч фанатов звезды.

В мэрии города заявили, что шоу в Рио-де-Жанейро принесет в экономику города больше 50 миллионов долларов. По предварительной информации, отели в районе проведения мероприятия были полностью заполнены, а аэропорт города принял 170 дополнительных рейсов из различных городов.

Помимо поклонников певицы, на концерте присутствовали также 1500 полицейских и 3200 военных, которые обеспечивали безопасность мероприятия. Дело в том, что Рио-де-Жанейро считается довольно небезопасным городом, и во время больших торжеств там обычно происходит большое количество краж и ограблений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мадонна наехала на фанатов, подавших на нее в суд.