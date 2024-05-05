В Финляндии решили в срочном порядке построить завод по производству тротила

Ylе: в Финляндии решили построить завод по производству тротила

Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger

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Чем обусловлена эта необходимость?

Завод по производству тротила решили в срочном порядке построить в Финляндии. Об этом сообщает Yle.

Это необходимо для увеличения производства взрывчатки, которой не хватает в ЕС, объяснил глава Минобороны страны Антти Хяккянен. Единственный подобный завод находится в Польше, добавил он.

Чиновник призвал рассмотреть роль финской промышленности в этом вопросе. Уровень спроса, как отметил Хяккянен, превышает производство. Страна, подчеркнул министр, уже уведомила союзников о необходимости скорейшего принятия решения по этому поводу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, которое позволит британским компаниям открывать ремонтные заводы на территории Незалежной.