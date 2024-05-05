Первое за пять лет. Чего ожидать от европейского турне Си Цзиньпина

Лидер КНР Си Цзиньпин впервые с 2019 года отправился в турне по Европе

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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В планах политика — визиты во Францию, Сербию и Венгрию.

Лидер Китая Си Цзиньпин впервые с 2019 года отправился в турне по Европе, на континенте он проведет почти неделю. Какие цели преследует политик, читайте в материале 5-tv.ru.

Экономика и Олимпиада

Первым делом китайский лидер отправится в Париж, где у него на 6 мая запланированы переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

Предполагается, что ключевое значение для Китая на этих встречах будет иметь экономика. Известно, что Пекин беспокоит политика «снижения рисков» Евросоюза (ЕС), нацеленная на сокращение экономической, сырьевой и технологической зависимости от Китая.

В частности, Си Цзиньпин наверняка захочет отговорить ЕС от введения повышенных тарифов на китайские электромобили, доля которых на европейском рынке стремительно увеличивается и к концу этого года может достичь 25,3%. Не исключено, что в связи с этим ЕК введет новые тарифы на китайские электромобили в размере до 55%, чтобы ограничить китайский импорт.

Предметом переговоров может стать и расследование в отношении закупок Китаем медицинского оборудования, которое инициировал ЕС, заподозрив китайскую сторону в несправедливых преференциях местным поставщикам. Кроме того, еврочиновников беспокоит деятельность китайских компаний в сфере зеленой энергетики и экологии.

Вместе с тем на встречах с Макроном и фон дер Ляйен китайский лидер может попытаться прощупать и общую политическую стратегию ЕС. В то же время в Елисейском дворце заявили, что переговоры будут посвящены в первую очередь ситуации на Украине и на Ближнем Востоке, а также сотрудничеству с Китаем в сфере торговли, науки, культуры и спорта.

Как раз сейчас во Франции завершается подготовка к летней Олимпиаде, и Макрон намерен добиться так называемого олимпийского перемирия. Для этого, как ранее заявил сам французский лидер, он хочет заручиться помощью китайского коллеги.

Также на встрече может обсуждаться участие Китая в саммите по Украине, который пройдет в июне в швейцарском Бюргенштоке, куда приглашены делегации 160 стран.

При этом участие в мероприятии КНР будет иметь решающее значение для обеспечения доверия к этой инициативе. Однако известно, что Пекин пока не подтвердил участия в саммите.

Проект «Один пояс, один путь»

Далее Си Цзиньпин поедет в Сербию, где примет участие в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине удара по китайскому посольству в Белграде во время интервенции НАТО в Югославии. Тогда погибли трое китайских журналистов, за что президент США Билл Клинтон принес Пекину извинения и назвал случившееся трагической ошибкой.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич ранее заявил, что приезд в Белград председателя КНР ознаменует новый этап в развитии «стальной дружбы». Известно, что страны объединяет подход к территориальной целостности: Пекин не признает независимость Косово, а Белград — Тайваня.

Именно защита территориальной целостности является основой дружбы и партнерства КНР и Сербии. Финальной точкой европейской поездки Си Цзиньпина станет Венгрия.

Ожидается, что там он вместе с премьер-министром Виктором Обраном объявит об открытии автозавода Great Wall Motor. Кроме того, лидеры стран, скорее всего, обсудят проект «Один пояс, один путь».

Известно, что Будапешт — важное звено этого масштабного китайского проекта, предполагающего, помимо прочего, строительство железной дороги между Венгрией и Сербией.

Важно и то, что Венгрия со второй половины года станет председателем в ЕС, и может способствовать продвижению интересов Китая. Не секрет, что Орбан выступает за политику «открытости на Восток», стремясь к более тесным экономическим связям с Китаем и Россией.

Именно благодаря усилиям венгерского премьера его страна вышла на первое место в Центральной Европе по объему китайских инвестиций.