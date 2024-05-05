Концерт клуба авторской военной песни «Ветер Победы» состоялся в Музее Победы

Фото, видео: 5-tv.ru

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На сцену вышли представители разных родов войск и силовых структур, исполнившие патриотические произведения.

Концерт клуба авторской военной песни «Ветер Победы», приуроченный к празднику 9 Мая, прошел в Музее Победы на Поклонной горе. Послушать выступления артистов могли все желающие.

Со сцены для них прозвучали как известные, так и новые патриотические композиции, стихи и авторские песни. В концерте приняли участие представители разных родов войск и силовых структур, а также члены Союза писателей.

На сцену вышел даже ветеран Великой Отечественной войны Иван Гришанов, который в десять лет стал бойцом партизанского отряда и ходил на боевые задания и в разведку со старшими боевыми товарищами.

Также перед зрителями выступили постоянные участники клуба «Ветер Победы», которые дали свыше 100 концертов в зоне специальной военной операции и сейчас вновь собираются отправиться туда.

Клуб «Ветер Победы» объединяет поэтов, композиторов и исполнителей патриотических произведений. Многие из них прошли службу в горячих точках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Музея Победы на Поклонной горе в Москве прошел танцевальный флешмоб «Вальс Победы».