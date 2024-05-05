«Невозможно смотреть»: Шукшина раскритиковала фильмы Гайдая и Рязанова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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И что актриса думает о современном кинематографе?

Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина подвергла критике последние фильмы советских режиссеров Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая, сообщает aif.ru.

По мнению актрисы, их последние кинокартины «невозможно смотреть». А все потому, считает она, что в пожилом возрасте режиссеры якобы утрачивают способность создавать что-то хорошее.

«Сейчас все поняли, что кино надо поднимать, а уже не могут! Мэтрам годы не позволяют. Вспомните последние фильмы Гайдая и Рязанова — это уже было невозможно смотреть! К сожалению, такова статистика: в пожилом возрасте чего-то выдающегося не снимешь», — сказала артистка.

Шукшина также раскритиковала современный кинематограф и отметила, что в нынешних работах стерлась грань между добром и злом, а также происходит заигрывание с отрицательными героями.

По ее мнению, «романтизация зла» сыграет плохую шутку в воспитании подрастающего поколения. В пример актриса привела новые сказки, в которых переворачивают «все с ног на голову».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Шукшина рассказала о потерянной мечте своего отца.