Две мощные вспышки произошли на Солнце за сутки

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Какие последствия нас ждут?

На Солнце были зафиксированы две сильнейшие вспышки с разницей в шесть часов. Ученые присвоили данному явлению высший бал X. Об этом рассказали в пресс-службе Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

По данным организаций, феномен был зарегистрирован в том же участке светила, что и прошлая вспышка.

«Максимум зарегистрирован в 14:54 по Москве. Это означает, что между двумя событиями прошло всего около 6 часов», — уточнили в сообщении на сайте лаборатории.

Также отмечается, что спутниковые группировки не подвержены риску, так как значительную часть дозы лучистой радиации поглотила верхняя атмосфера Земли.

Исследователи опровергли информацию о том, что прогнозируемые в начале недели магнитные бури связаны с данными вспышками. Последствия случившегося на Солнце могут проявиться не раньше 8 мая, однако пока неясно, в какой именно форме. Кроме того, 6 и 7 мая общая продолжительность магнитных бурь может составить около 30 часов, добавили ученые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что магнитная буря обрушилась на Землю.