Встречавшей российских пилотов с триколором девочке из Макеевки подарили щенка

Фото, видео: Telegram / Пушилин Д.В. / PushilinDenis; 5-tv.ru

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Девятилетняя Маша с радостью приняла подарок и сказала, что назовет питомца Рекси.

Девочке из Макеевки, которая встречала российских пилотов с триколором, по поручению президента России Владимира Путина подарили щенка. Она получила животное из рук главы ДНР Дениса Пушилина и первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко.

«Маша, у нас есть поручение. Говорят, ты мечтала о собачке и вот наш президент Владимир Путин поручил такую собачку тебе передать. Я надеюсь, ты будешь ее воспитывать с такой же ответственностью, как ты относишься к нашим военным», — сказал Пушилин.

Девочка с радостью приняла подарок и сказала, что назовет питомца Рекси. Девятилетняя Маша уже несколько лет выбегает из дома, когда в небе пролетают экипажи «Крылатых ангелов», чтобы поддержать наших бойцов.

История малышки набрала популярность в сети. Маша уже побывала на аэродроме и познакомилась с пилотами.