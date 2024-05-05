В Швейцарии оценили вероятность поставок оружия ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / artifant

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Страна опасается превращения в «слабое звено» из-за дефицита боеприпасов на глобальном рынке.

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что позволяющий поставлять оружие ВСУ «Закон о чрезвычайном положении» властями страны в настоящее время не рассматривается. Об этом пишет издание Blick.

«К праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, как, например, во время кризиса, вызванного COVID-19. В настоящее время парламент обсуждает поправку к закону о военном имуществе», — сказала Амхерд.

По ее словам, страна сейчас должна беспокоиться о собственной обороноспособности, так как Швейцария не должна стать «слабым звеном». Амхерд добавила, что Берн намерен закупать боеприпасы, несмотря на их дефицит на рынке, вызванный в том числе и поддержкой Незалежной.

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