Швейцария отправила Папе Римскому приглашение на саммит по Украине
Президент Швейцарии пригласила на конференцию по Украине Папу Римского
Фото: www.globallookpress.com / Alessio Marini
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Он пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке.
Президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что Папу Римского Франциска пригласили на мирную конференцию по Украине, которая пройдет в кантоне Нидвальден. Об этом сообщает Blick.
«Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию», — отметила Амхерд.
Саммит, который запланирован на 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток, пройдет с участием глав государств и представителей правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол России в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что государство не будет участвовать в данном мероприятии ни в каком формате.
В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским, содержание которой уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования к Москве неприемлемыми.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем обернется саммит по Украине в Швейцарии без участия России.