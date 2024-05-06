Никита Ефремов объяснил причины экстремального похудения

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Что вынудило звезду пойти на этот шаг?

Актеру Никите Ефремову пришлось экстренно похудеть ради роли Соловья-Разбойника в фильме «Стальное сердце». Об этом пишет KP.RU.

Он признался, что уже не первый раз сбрасывает вес для съемок. Поэтому у него уже была определенная схема похудения.

«Мне пришлось похудеть, чтобы ушло пузечко. Но у меня схема уже отработанная, я в прошлом году снимался в одном проекте, ради которого худел. Единственное — тут мне режиссер дал на это всего один месяц, а по-хорошему надо бы два», — отметил артист.

Знаменитость также признался, что ему было очень непривычно сниматься на ходулях и с большим количеством грима. Ефремов рассказал, что действия фильма развернутся в далеком будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ефремов получил Национальную премию в области веб-контента за роль в «Библиотекаре».