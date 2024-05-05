Умер режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко

Фото: Из открытых источников

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При его участии были созданы «Сказка о попе и работнике его Балде», «Халиф-аист» и другие мультики.

На 79-м году жизни скончался один из основоположников школы отечественной анимации — режиссер «Союзмультфильма"Александр Горленко. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Музея Победы.

«Руководство и коллектив Музея Победы выражают соболезнования родным и близким Александра Михайловича», — написали представители учреждения.

Горленко принял участие в создании многих известных мультфильмов. Среди них — «Сказка о попе и работнике его Балде», «Новые бременские» и «Халиф-аист» и другие.

Горленко был удостоен звания заслуженного работника культуры Российской Федерации в 2010 году. Он окончил Высшие режиссерские курсы во ВГИКе. В 1995 году там же стал руководителем мастерской компьютерной графики и анимации.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мадриде умер испанский режиссер Хайме де Арминьян.