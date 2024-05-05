Ветеран ВОВ вспомнила, как строила укрепления под бомбежками нацистов

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Надежде Серебряковой недавно исполнилось 100 лет. Несмотря на солидный возраст, ветеран ловко справляется с умной колонкой, много читает.

Встать на пути врага и защитить столицу — эту тяжелейшую задачу осенью 1941 года выполнили сотни тысяч добровольцев. Они копали противотанковые рвы и строили укрепления. Среди них была 18-летняя Надежда Серебрякова, она работала наравне с мужчинами под обстрелами и бомбежками. Теперь, отметив вековой юбилей, ветеран вновь переживает, чтобы нацизм, поднявший голову, был разбит. Наш канал продолжает серию сюжетов к 9 мая о Лицах Победы, о тех, кто в прямом смысле слова спасал страну. Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова продолжит.

Надежде Серебряковой недавно исполнилось 100 лет. Несмотря на солидный возраст, ветеран ловко справляется с умной колонкой, много читает. И в курсе всех событий в стране.

«Жизнь страны — разве можно этим не интересоваться? Не только интересуюсь, но и болею за то, чтобы все у страны было хорошо», — говорит Серебрякова.

На груди медаль «За оборону Москвы». Наравне с мужчинами во время войны Надежда копала противотанковые рвы.

«Одни работали днем, другие приходили на смену, и даже ночью продолжалась эта работа», — вспоминает женщина.

Строительство московского рубежа обороны началось 15 октября 1941 года. Надежде Ивановне тогда было всего 18 лет. Одна из первых записалась в добровольцы. Таких, как она, было 600 тысяч человек. Три четверти из них — женщины. День и ночь трудились над созданием оборонительных укреплений.

«Лопатами, никакого оборудования, механизмов не было. С нами вместе работали студенты, они в глубине работали, они выкидывали, а мы дальше откидывали эту землю, девочки», — рассказала ветеран.

Вот так выглядел московский оборонительный рубеж. Масштаб работ колоссальный. Для защиты от врага было возведено 36 строительных участков, 676 километров противотанковых рвов, 1350 километров проволочных заграждений. 46 тысяч противотанковых ежей. Все это под непрекращающимися бомбежками немецкой авиации.

«По кусочку ели, вот так трудно было, но все пережили. Для нас интересы Родины были превыше всего», — говорит Серебрякова.

Когда враг отступил от Москвы, Надежда устроилась работать на оборонный завод. Каждый восьмой советский самолет и каждый третий пистолет-пулемет Великой Отечественной войны вышли из цехов столичных заводов. Работа велась непрерывно. После смены в цехах Надежда ухаживала за ранеными.

«Папу сразу мобилизовали, он уже был человеком преклонного возраста. Мы с мамой жили вдвоем, мы ходили в госпиталь и помогали раненым», — рассказывает женщина.

9 мая 45-го года Надежда Ивановна вспоминает с улыбкой.

«Очень хорошо помню, что мы поехали на Красную площадь. Там было много людей. И если проходил какой-нибудь военный, его хватали, качали, качали. Было такое единение! Более радостного дня в своей жизни я не припомню», — сказала ветеран.

Дальнейшую свою жизнь ветеран посвятила медицине. Учиться пошла прямо во время войны — в 43-ем. Зная, спасать жизни людей — это ее настоящее призвание.

«В 90 лет я перестала работать врачом, никогда ни руководство, ни пациенты не жаловались, что у них такой старый врач», — говорит Серебрякова.

Но боевой настрой не теряет. Радиоприемник всегда рядом. А еще газеты с последними новостями с фронта. Нашим бойцам, которые сейчас защищают Родину, Надежда Ивановна желает главного — вернуться домой живыми.

«Я знаю, что люди всех возрастов сейчас защищают нашу страну, желаю, чтобы все вы вернулись в здоровье к великой радости ваших родных!» — пожелала женщина.