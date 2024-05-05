Чехия официально отозвала посла республики из России

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Витезслав Пивоньку покинул РФ еще два года, но по документам лишь сейчас.

Чехия официально отозвала своего посла Витезслава Пивоньку из России. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Ян Липавский.

Посла уже уволили. По документам он закончит нести свою службу в текущем месяце, но фактически он не находится в России еще с 2022 года. Политик вернулся на родину после начала специальной военной операции на Украине.

После отъезда Пивоньку его пост занимал Ян Ондржейка. Кто официально станет возглавлять посольство Чехии в РФ — неизвестно.

«Мы интенсивно работаем над назначением нового посла. Нынешний посол уже уволен. Я верю, что когда-нибудь появится новый посол Чехии», — сообщил министр иностранных дел республики.

Представители Чехии неоднократно поднимали вопрос о наличии смысла в работе посла их страны на территории России, пока та не может примириться с Украиной. Данная тема находится в процессе обсуждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для ВСУ.