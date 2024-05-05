Захарова высмеяла слова Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога

Фото: www.globallookpress.com / SOPA Images

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Высказывания и поведение лидера киевского режима уже неоднократно становились причиной недоумения со стороны общественности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала специально для 5-tv.ru заявление президента Украины Владимира Зеленского о наличии шеврона с украинским флагом на плече Бога.

«Это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз», — заявила Мария Захарова.

Ранее в этот день Зеленский заявил в ходе своего пасхального обращения, что союзником Незалежной является Бог, и он носит шеврон с украинским флагом.

Высказывания и поведение лидера киевского режима уже неоднократно становились причиной недоумения со стороны общественности. Например, прошлом году Зеленский принял решение учредить праздник Европы вместо Дня Победы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский в своем поздравлении с Пасхой сказал, что Бог на своем плече носит шеврон с флагом Украины. Кроме того, он заявил, что Россия стала для Незалежной навсегда отдалившимся «старым соседом».