Макрон намерен обсудить с Си Цзиньпином «олимпийское перемирие»

Фото: www.globallookpress.com / Xie Huanchi

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При этом французский лидер неустанно твердит об отправке войск в Незалежную.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с председателем Китая Си Цзиньпином перемирие во всех текущих конфликтах, на период Олимпийских игр в Париже, которые состоятся в 2024 году. Об этом французский лидер заявил в интервью газете La Tribune.

Отмечается, что диалог состоится во время визита Си Цзиньпина во Францию.

«Есть дипломатические шаги, которые мы намерены предпринять. Олимпийское перемирие должно стать посланием всему миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с председателем КНР в понедельник и вторник», — сказал Макрон.

Речь идет о прекращении огня во всех конфликтах, в том числе на Украине.

Олимпиада-2024 в Париже

Игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля. В середине апреля в Греции состоялась торжественная церемония по зажжению олимпийского огня для Игр-2024 в Париже. Роль верховной жрицы на церемонии исполнила греческая актриса Мэри Мина. 5-tv.ru публиковал видео с церемонии.

При этом сообщалось, что во Франции сложилась тяжелая ситуация в преддверии Олимпиады. Даже в эпоху финансового и миграционного кризиса Париж умеет себя дорого продать. Однако в Сене плавают фекалии, а крысы бегают по улицам. Уровень загрязнения пока таков, что экоактивисты, а теперь уже и медики, выступают против соревнований по гребле.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон снова заявил об отправке войск на Украину.