Житель Казани умер после антипохмельной капельницы

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Процедуру проводила фельдшер частной клиники. Теперь ей грозит тюремный срок.

В столице Республики Татарстан будут судить директора и фельдшера частной клиники после того, как 22 июня 2022 года от услуг этого медучреждения погиб пациент. Об этом сообщило издание «БИЗНЕС Online».

Почти два года велось расследование, которое постановило, что в этот день директор медицинской клиники наняла на работу 24-летнюю девушку на должность фельдшера. Руководитель подробно проинструктировала сотрудницу, обучила работе с лекарственными препаратами и сразу же отправила на первый вызов.

Ближе к вечеру в этот же день девушка начала объезжать пациентов. Одному из них была нужна терапия алкогольно-абстинентного синдрома, проще говоря — капельница. Казалось бы, классическое задание, но только после процедуры мужчина умер. Следствие заключило, что причиной смерти стало применение лекарств, которые были противопоказанных находившему в алкогольном опьянении пациенту с сердечно-сосудистой патологией.

Против директора и фельдшера возбуждены уголовные дела статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). Руководитель клиники вину свою не признает до сих пор, сотрудница — признала полностью.

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