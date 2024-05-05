В России появится День математика

Фото: © РИА Новости

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Отмечаться праздник будет 1 декабря.

День математика — новый профессиональный праздник, который учрежден в России. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить его в календаре, говорится на сайте кабмина.

«Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря — день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского», — отмечается в сообщении.

Мишустин поручил Минпросвещения в течение двух месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом.

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