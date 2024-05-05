Умер известный художник Фрэнк Стелла

Фото: www.globallookpress.com

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Его картины стали прорывом в истории американского модернизма.

Американский художник Фрэнк Стелла в возрасте 87 лет скончался от лимфомы, от этом сообщила газета The New York Times.

«Фрэнк Стелла, чьи лаконичные „черные картины“ в тонкую полоску конца 1950-х годов закрыли дверь абстрактному экспрессионизму и указали путь в эпоху крутого минимализма, умер в субботу в своем доме в Вест-Виллидж на Манхэттене. Ему было 87», — говорится в материале издания.

Художник родился 12 мая 1936 года в Молдене, штат Массачусетс. Его родители тоже увлекались живописью, всегда стремились к искусству.

Слава настигла Фрэнка, когда ему было 23 года. В 1959 году в Нью-Йорке прошла его первая выставка, где он презентовал свою серию «Черные картины». Особенностью картин были тонкие полосы черного цвета. В начале 60-х годов на его полотнах появился яркий цвет и фигурные изображения.

У Фрэнка Стеллы осталась жена, две дочери от первого брака, а также дочь от внебрачного союза и двое сыновей от его последней жены.

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