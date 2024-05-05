Любовь любовная: панда Катюша поцеловала маму в нос

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Маленькая непоседа продолжает умилять россиян.

Панда Катюша растет с каждым днем. О буднях черно-белого чуда рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Мааам, ты с бревнышком играешь? Давай поцелую», — подписала она опубликованное видео.

На кадрах Катюша активно ползает по полу вольера, пытается найти себе увлечение и играет со своей мамой, отвлекая ее от своих дел, когда не получается себя чем-то занять. Потом поцеловала родительницу в нос. Фанатов умилили новые видео с маленькой непоседой.

«Прелести наши ненаглядные»;

«Катюшка до сих пор в розовой шубке. Умница Диндинечка, самая лучшая пандо-мама»;

«Какая Катюша уже большая! Растет не по дням, а по часам!» — пишут поклонники.

Звезда Московского зоопарка родилась в августе 2023 года. Ее родители Жуи и Диндин прибыли из Китая и живут в столице с 2019 года. Их переезд был приурочен в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что для панды Катюши впервые открыли выход в уличный вольер.