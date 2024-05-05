Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области

СК начал проверку в Ростовской области после схода с рельс грузопоезда

Фото: Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / zmsutskr

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ЧП произошло почти в 600 километрах от Сочи.

Сход двух секций электровоза в составе грузового поезда произошел в Ростовской области. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России по региону устанавливает обстоятельства случившегося, а также причиненный ущерб. Об этом говорится в Telegram-канале ведомстве.

«На 298 километре станции Куберле в Ростовской области произошел сход первой и второй секций электровоза в составе грузового поезда с повреждением линий электропередачи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что произошло это вечером 4 мая. По факту случившегося проводится доследственная проверка по ч.1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). Следователи осмотрели место происшествия, организовали комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все условия и причины случившегося.

В пресс-службе Российских железных дорог (РЖД) в беседе с 5-tv.ru рассказали, что сход секций произошел почти в 600 километрах от Сочи. Последствия случившегося устранены.

По данным портала Северо-Кавказской железной дороги, из-за инцидента были задержаны восемь поездов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ДТП на переезде под Ярославлем произошло из-за действий нетрезвого диспетчера. В столкновении поезда с автобусом погибли восемь человек. В их числе водитель и семь пассажиров автобуса. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».