WSJ: Украина объявит в августе дефолт, если не заплатит по госдолгу

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Держатели украинских облигаций намерены надавить на киевский режим, чтобы тот начал осуществлять положенные им выплаты.

Иностранные держатели украинских облигаций намерены добиваться от Незалежной возобновления выплат процентов по госдолгу уже в 2025 году. Если Киев не заключит с ними сделку, то в августе 2024-го объявит дефолт. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Указывается, что в комитет кредиторов входят BlackRock и PIMCO, на их долю приходится примерно 20% от непогашенных 20 миллиардов долларов еврооблигаций Украины. Они наняли юристов из американской фирмы Weil Gotshal & Manges и банкиров из инвестиционного банка PJT Partners.

Держатели облигаций планируют получить до 500 миллионов долларов в виде ежегодных процентных выплат после согласие на облегчение долгового бремени. Некоторые кредиторы обсудили эти планы с Украиной, которая, в свою очередь, надеется привлечь к работе своих союзников, включая США.

При этом Запад обеспокоен, что финансовая помощь Незалежной окажется у держателей облигаций, если киевский режим решит снова обслуживать долг. Также отмечается, что в 2022 году Украине были предоставлены долговые каникулы на два года.

«Без соглашения Украина может объявить дефолт после того, как в августе закончатся каникулы по выплате долгов держателям облигаций», — говорится в публикации.

При этом дефолт испортит репутацию Незалежной среди инвесторов и усложнит ее способность брать больше займов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Киевом исчезли деньги, выделенные на восстановление села. Речь идет о 20 миллионах гривен (около 46 миллионов рублей). Нехватка денежных средств была обнаружена во время ревизии документов. Генеральная прокуратура Украины уже получила информацию о случившемся.