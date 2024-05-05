«Будем реагировать»: Захарова заявила об ответе на враждебность Прибалтики
Захарова: Россия ответит на враждебность Прибалтики экономическими мерами
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
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Прошлые ответные меры негативно повлияли на экономике прибалтийских республик, напомнила дипломат.
Россия ответит ассиметричными мерами на враждебные действия Прибалтики. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах», — сказала дипломат.
Захарова напомнила, что Москва уже вводила ответные меры, включая переориентацию грузопотоков на российские северо-западные порты. Эти шаги негативно сказались на экономике стран Прибалтики. Россия продолжит воздействовать на эти государства дипломатическим путем, но разрыв дипотношений нежелателен, ведь там проживает много русскоязычных, в том числе граждане РФ.
Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение об ее начале было принято в связи с усилившимися обстрелами гражданских со стороны украинских боевиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Эстонии пытаются запретить деятельность Русской православной церкви. В парламенте страны обсуждали признание РПЦ организацией, которая якобы поддерживает военную агрессию.