Певица Юлия Чичерина выступила перед бойцами в зоне СВО

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Военнослужащие были рады послушать выступление артистки.

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила на концерте, который организовали для военнослужащих Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

На импровизированной сцене рок-певица и фронтовой коллектив ансамбля песни и пляски ЦВО исполнили музыкальные номера для военнослужащих, чьи подразделения находятся на отдыхе в перерыве между выполнением боевых задач. Юлия Чичерина выступила не только со своими песнями, но и с теми, которые были написаны по стихам известного писателя Александра Проханова. Также присутствующим спели хиты и других музыкантов.

«Неповторимую атмосферу среди зрителей в исполнении некоторых музыкальных композиций создала виртуозная игра одного из военнослужащих фронтового коллектива на скрипке, ставшей уже знаменитой среди бойцов на передовой», — говорится в сообщении.

В конце выступления бойцы ответили исполнителям оглушительными овациями, они сердечно поблагодарили музыкантов. Большинство собрались после концерта, чтобы получить автограф от Юлии Чичериной.

Стоит отметить, что певица регулярно устраивает концерты для военнослужащих в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юлия Чичерина выступила перед бойцами ЦВО перед Новым Годом.