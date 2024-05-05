Вынужденно? Дети Прилучного начали работать на фоне скандала с алиментами

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Тимофей и Мия уже знают цену деньгам.

Дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного уже с ранних лет работают в профессиональной сфере родителей. Старшему ребенку Тимофею только 11 лет, а младшей Мие — восемь. Недавно брат с сестрой снялись в рекламе в Суздале, за что получили приличный гонорар.

Муцениеце поделилась тем, как дети радуются собственным деньгам. Но фанаты считают, что столь ранняя подработка — это вынужденная мера, потому что Тимофея и Мию, по их мнению, недостаточно обеспечивают родители, пишет 7Дней.ru.

В личном блоге актриса показала, как Тимофей пересчитывал деньги и поделился с мамой тем, что пока не решил, как будет распоряжаться с суммой.

«Я столько за 11 лет не зарабатывал! Не знаю, куда потрачу, надо еще посчитать и посмотреть», — рассказал Тимофей.

Мия аналогично со страшим братом думает, во что собирается вложиться. Мысли вслух девочки только умилили фанатов актрисы.

«Может, маме на подарок, может, на дом», — призналась Мия.

Как потом оказалось, дочь Прилучного мечтает о замке.

Ответственный подход детей к деньгам порадовал фанатов Агаты. Многие отметили важность с малых лет учиться финансовой грамотности и знать цену деньгам.

Все это время у звездных бывших супругов шли судебные разбирательства. Основная проблема была в сумме алиментов, который выплачивал Прилучный. Агата считала, что этих денег недостаточно, стоит отметить, что суд с ней согласился.

Дети часто бывают у отца, у них хорошие отношения с его новой супругой — Зепюр Брутян. При этом пользователи Сети разделились на две стороны. Одни считают, что Прилучный платит недостаточно, и его старшему сыну с дочерью приходится самим решать свои финансовые вопросы. Другая сторона придерживается иного мнения: если бы его дети действительно нуждались, то они бы поспешили сразу потратить деньги, считают фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Агата Муцениеце защищает своих детей от темных сил и сглаза.