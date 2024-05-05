На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Об этом передает украинский телеканал «Общественное».

«В Днепре (Днепропетровске — Прим. ред.) слышны звуки взрывов», — говорится в Telegram-канале телеканала.

Примерно через десять минут после этого сообщения появились посты, в которых говорится о повторных взрывах. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине передавали о взрывах в Одессе, Харькове и Николаевской области.