США выдвинули условие Саудовской Аравии для подписания оборонного соглашения

Фото: Ahmed Yosri / ТАСС

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Белый дом считает, что эти два вопроса нельзя разделять.

Соединенные Штаты подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией лишь в том случае, если она согласится на нормализацию отношений с Израилем. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена не станет подписывать соглашение по обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения», — приводит газета Financial Times его слова.

Салливан уточнил, что эти два вопроса являются частью «комплексного видения» и не могут быть разделены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский журналист Сеймур Херш обвинил Пентагон в планировании фальшивой войны на Ближнем Востоке. Причем команда Белого Дома не замешана в планировании операции. Пентагону помогали союзники США в Европе и на Ближнем Востоке. Так, выпушенные Ираном ракеты стали легкой мишенью для ВМС Штатов, которым помогали истребители Иордании, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии и Израиля. Доступ к авиабазам позволял им дозаправляться и держать оборону в воздухе в течение многих часов.