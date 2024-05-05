«К сожалению, диагноз подтвердился»: жена Носкова раскрыла правду о состоянии мужа

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Знаменитый артист попал в больницу 3 мая.

Народный артист РФ Николай Носков был экстренно госпитализирован два дня назад. Сообщалось, что он попал в отделение пульмонологии в состоянии средней тяжести.

Предполагалось, что причиной стало воспаление легких. Позже в интервью журналистам aif.ru супруга музыканта Марина Носкова рассказала, как он себя чувствует.

«К сожалению, диагноз „пневмония“ подтвердился. Какая-то странная, бессимптомная. Мы оба подхватили какой-то вирус, сдали все анализы. Обычная ОРВИ. Анализы показывают, что есть воспаление», — поделилась жена артиста.

По словам Марины Носковой, певцу необходимо и дополнительное лечение, так как всегда есть угроза возникновения тромбов. Она отметила, этот курс был необходим в любом случае. Сейчас, добавила супруга исполнителя, он чувствует себя неплохо, температура и давление в норме, сатурация (уровень кислорода в крови) 98, но сохраняется небольшая слабость.

«В целом, все в порядке, ничего страшного нет. Не надо паниковать. Специалисты меня заверили, что все будет в порядке. Коля в хорошем месте, где работают прекрасные врачи. Я спокойна», — заключила Носкова.

Она также напомнила поклонникам артиста, что свои концерты он не отменял. Запланированные выступления в Ростове-на-Дону и Краснодаре не состоятся по решению организаторов, а не музыканта. Все остальные программы должны пройти в назначенные даты, госпитализация им не помешает.

Николай Носков попал в больницу из-за тромба в тяжелом состоянии в 2017 году, вместе с тем он перенес инсульт, это обнаружилось уже при обследовании на месте. Уже через год он вернулся к музыке в сотрудничестве с Виктором Дробышем, хотя полной реабилитации добиться не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях инсульта, из-за которых Носков страдает по сей день.