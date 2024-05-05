Забравшаяся на пальму Волочкова поставила на уши людей на Мальдивах

Балерина Волочкова залезла на пальму во время отдыха на Мальдивах

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость все еще отрицает обвинения в алкогольной зависимости.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова проводит майские праздники на Мальдивах с подругой-фотографом Еленой Галицыной. Дамы греются под лучами солнца на пляже, вечера проводят в ресторанах, а среди дня успевают даже потренироваться в местном спортзале.

Где балерина, разумеется, демонстрирует свой королевский шпагат. Сотрудники отеля балуют приятельниц приятными сюрпризами, а они с удовольствием делятся в соцсетях отчетами.

В ходе отпуска Волочкова попала в неловкую ситуацию. Она задела публику едким сообщением, которое вскоре удалила.

По мнению пользователей сети, текст этот рождался в состоянии изрядного алкогольного опьянения. Это заметила и телеведущая Лера Кудрявцева, которая, помимо прочего, уличила танцовщицу во лжи. И даже предложила ей свою поддержку в вопросе реабилитации.

«Настен, возможно тебе помочь бросить пить? Я тебя очень прошу. Больно смотреть. Осознаю, что ты, наверно, не понимаешь проблему, но иногда со стороны видней. Я готова помочь клиникой», — заявила Лера и обнародовала соответствующую переписку.

На это поначалу Волочкова предпочитала не реагировать. Но позже все-таки решила оправдаться.

Сообщила, что уже давно и совсем не пьет свое любимое просекко, можно за нее не беспокоиться. А уж на Мальдивах-то она точно найдет себе занятие поинтереснее процедур в рехабе. По словам звезды, на островах она тоже не выпивает, выбирает местную достопримечательность — кокосовую воду.

«На Мальдивах обожаю кокосовую воду. И сама забираюсь на пальмы, добывая кокосы», — написала балерина.

И не обманула. В ее личном блоге появилось фото, очень точно изображающее все описанное выше, то есть пальму, которую обвивает длинными ногами бывшая прима Большого театра — снимок можно увидеть в материале издания Газета.ру.

После странного кадра подписчики только с большим количеством обидных шуток набросились на селебрити. По мнению фолловеров, самое время прислушаться к Кудрявцевой.

В самолете, летевшем на курорт с Волочковой была и юрист Екатерина Гордон. В соцсетях она опубликовала видео, в котором просила балерину прекратить возлияния. Знаменитость ответила, что помощь не требуется, у нее все и так прекрасно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева обнародовала переписку с Волочковой.