Фото: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency/Cover Images

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Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Незалежной и связанной с ними инфраструктуре.

Российские военные за недавнее время уничтожили больше мощностей энергосистемы Украины, чем было восстановлено после прошлых. Об этом заявил глава Минэнерго Незалежной Герман Галущенко.

«Мы это сделали, и они это уничтожили… К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили», — сказал Галущенко в эфире новостного телемарафона.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заявили о нескольких уничтоженных электростанциях.