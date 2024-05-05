«Любой ценой»: Зеленский срочно созвал Генштаб ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Handout/Ukrainian Presidential

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Националисты оказались в крайне сложной ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал высокопоставленных представителей Генштаба из-за положения ВСУ на фронте. Об этом на YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Зеленский созвал весь Генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений», — сказал эксперт.

Националисты, отмечает он, оказались в крайне сложной ситуации, а войска России на этом фоне продолжают наступление. Запад после череды неудач ВСУ выдвинул руководству Незалежной требование остановить обрушение фронта, указал Меркурис.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп разработал план завершения конфликта на Украине.